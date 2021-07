Loki - nowy godzinny materiał specjalny o kulisach serialu. Zobacz plakat i zwiastun

Źródło: Marvel/Disney+

Loki ma już za sobą finał pierwszego sezonu, ale to nie znaczy, że twórcy niczym nas już nie zaskoczą. Marvel Studios właśnie opublikowało Assembled: The Making of Loki na platformie Disney+. Na godzinnym materiale będzie można zobaczyć kulisy powstawania serialu, jak i zabawne interakcje pomiędzy Tomem Hiddlestonem, a jego kolegami z planu, czyli Owenem Wilsonem i Richardem Grantem. No i co najważniejsze - więcej aligatora Lokiego, który skradł serca fanów na całym świecie!

Poniżej można zobaczyć materiały promujące.

Assembled: The Making of Loki - zwiastun i plakat.

https://twitter.com/LokiOfficial/status/1417846835532664834

https://twitter.com/LokiOfficial/status/1417847085169139714

Na zwiastunie widać, jak aktorzy wypowiadają się na temat granych przez siebie ról. Możemy spodziewać się więc dużo nowych ciekawostek na temat pracy na planie. Będą też nowe szczegóły na temat filmowania trzeciego odcinka i jeszcze więcej o wszystkich alternatywnych wariantach Lokiego.

King Loki

Loki będzie miał drugi sezon. Taką informację można było znaleźć w napisach końcowych ostatniego odcinka.