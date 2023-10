Loki – Ke Huy Quan w roli wesołego technika w TVA. Producent wykonawczy opowiada o O.B.

fot. Disney+

Ke Huy Quan jest najbardziej znany za swój występ we Wszystko wszędzie naraz, który nagrodzono Oscarem. Teraz aktor należy do obsady Lokiego. W kontynuacji serialu MCU, wciela się w O.B., sympatycznego technika w TVA, gdzie jest odpowiedzialny za naprawianie każdego gadżetu. Kevin Wright, producent wykonawczy serialu, opowiedział więcej o postaci granej przez Quana oraz samym aktorze.

Loki – producent wykonawczy o Ke Huy Quanu i jego postaci

Oto, co miał do powiedzenia Wright w wywiadzie dla Entertainment Weekly:

- O.B. jest naszymi oczami i uszami w nowym sektorze TVA. Chcieliśmy zobaczyć więcej o miejscu, które stworzyliśmy w 1. sezonie.

Jak się okazuje, Kevin Feige osobiście zaproponował Quanowi rolę po zobaczeniu jego występu we Wszystko wszędzie naraz. Wright wyjaśnił, że przed rozpoczęciem zdjęć, aktor przyleciał do Londynu, aby dołączyć do obsady i ekipy, omówić scenariusze, zaproponować swoje pomysły i pomóc w ukształtowaniu charakterystycznej dziwaczności tego bohatera.

- Znalezienie swojego miejsca między Tomem i Owenem, którzy już mieli między sobą niesamowitą więź, mogło być dość onieśmielające. Jednak Ke po prostu wszedł, dodając nowy element, który wydawał się być tam od samego początku. To przyszło bardzo naturalnie.

Oprócz tego, rozmawiając z Blavity, producent wyraził nadzieję, że O.B. stanie się nowym ulubieńców wielu fanów MCU.

- TVA ma mnóstwo niesamowitych projektów produkcyjnych, komputery, technologię i wszystko w tym rodzaju. Rozszerzanie tego świata skłoniło nas do przemyśleń. Skąd to wszystko się bierze? Kto utrzymuje w ruchu te bardzo stare przedmioty? To zadanie O.B. - Ouroborosa. Mamy szczęście, że jest z nami Ke. Moim zdaniem, on po prostu świetnie wpasowuje się w ten niesamowity zespół.

Loki - 2. sezon

Loki: sezon 2. – pierwszy odcinek jest już dostępny na Disney+. Premiera kolejnego epizodu już 13 października.