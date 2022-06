Loki - zdjęcie z planu potwierdza rozpoczęcie prac nad 2. sezonem serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Loki to w tym momencie jedyny serial MCU i platformy Disney+, który doczekał się przedłużenia na 2. sezon. Do tej pory nie otrzymaliśmy za wielu informacji na temat postępów prac nad nową odsłoną. Teraz to się zmieniło. Otóż operator projektu, Isaac Bauman, zamieścił w sieci zdjęcie, które informuje o początku zdjęć do projektu.

Co prawda Bauman nie zdradził o jaki projekt chodzi, jednak to obecnie jedyna produkcja, nad którą pracuje. Poza tym dosyć szybko usunął wpis, co tylko potwierdza, że chodzi o Lokiego.

Loki

Loki - o czym 2. sezon?

Szczegóły fabuły 2. sezonu są trzymane w tajemnicy. Finał debiutanckiej serii pokazał nam, że śmierć Kanga (a przynajmniej jednej z jego wersji) doprowadziła do katastrofy w linii czasowej, a Loki ostatecznie trafił do świata, w którym żadna z osób, którą spotkał wcześniej go nie pamięta. Zapewne złoczyńca, a raczej już antybohater, będzie kontynuował swoją pracę w TVA, organizacji zajmującej się pilnowaniem linii czasu.

Tytułową rolę w produkcji powtórzy Tom Hiddleston. Oczekuje się, że w obsadzie powrócą również Sophia Di Martino w roli Sylvie oraz Owen Wilson jako Mobius M. Mobius.