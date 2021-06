Loki, odcinek 3 - Young Avengers, Strażnicy Galaktyki i Obcy. Easter eggi i teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

3. odcinek serialu Loki wydaje się najspokojniejszym z dotychczasowych, jednak nie jest wykluczone, że w ostatecznym rozrachunku będzie on miał fundamentalne znaczenie dla całej historii. W tym tygodniu twórcy w pierwszej kolejności skupili się na budowaniu relacji pomiędzy bogiem podstępu a Sylvie, co wcale nie oznacza, że ostatnia odsłona serii nie obfitowała w liczne easter eggi - te siłą rzeczy zrodziły niekiedy zaskakujące teorie.

Niezwykle istotne dla kolejnych odcinków mogą być odwołania do prawdziwej tożsamości Sylvie i drużyny Young Avengers, jak również do Strażników Galaktyki. Czy Lamentis-1, na którym rozgrywały się wydarzenia, ma swoje źródło w komiksach? Kim są ludzie próbujący dostać się do mającej uchronić ich przed zagładą Arki? W jaki sposób opowieść nawiązuje do franczyzy Obcy i Powrotu Jedi?

Odpowiedzi na te pytania próbujemy poszukać w naszej analizie. Jesteśmy pewni, że przynajmniej część z easter eggów wyłapaliście sami, jak choćby ten z pijącym w stylu podobnym do Thora Lokim. Jeśli jednak coś w poniższym zestawieniu pominęliśmy, będziemy wdzięczni za przypomnienie nam o tym w komentarzach.

Loki, odcinek 2 - easter eggi i teorie

W sekwencji początkowej Sylvie mówi o „mrożeniu” umysłu. Choć wypowiedź ta ma znaczenie metaforyczne, niektórzy dopatrują się tutaj nawiązania do faktu, że bohaterka – podobnie jak Loki – może pochodzić od Lodowych Gigantów, dzięki czemu jest odporna na działanie zimna.