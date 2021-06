Loki, odcinek 2 - postać w finale to wcale nie [SPOILER]? Easter eggi i zaskakujące teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Loki poczyna sobie coraz śmielej - 2. odcinek nowego serialu MCU zawiera mnóstwo umiejętnie zaserwowanych easter eggów, otwierając dzięki nim pole do licznych spekulacji. Teorie, które już teraz krążą po sieci, potrafią naprawdę zaskoczyć. Według jednej z nich w finale tej odsłony serii protagonista wcale nie spotyka Lady Loki, a zupełnie inną postać; tropem w tej sprawie są napisy końcowe przedstawiające nieanglojęzyczne obsady dubbingowe.

Mnóstwo miejsca w dyskusjom poświęca się również Kangowi Zdobywcy, kolejnemu głównemu złoczyńcy Kinowego Uniwersum Marvela. Przynajmniej część z przypuszczeń odnosi się do jego hipotetycznej relacji ze Strażnikami Czasu; jak słusznie zwracaliście uwagę w komentarzach pod naszą recenzją, ich prawdziwa tożsamość i geneza mogą być odmienne od tych, które wytłumaczono na ekranie.

Co wspólnego z Lokim ma... Lance Armstrong? W jakich fundamentalnych dla MCU lokacjach wskutek ataku Lady Loki powstały rozbieżności czasowe i co może z tego wynikać? Dlaczego początkowa sekwencja rozgrywa się w niepozornym mieście Oshkosh w stanie Wisconsin?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższej analizie. Jak co tydzień zachęcamy Was do tego, abyście uzupełniali naszą listę swoimi spostrzeżeniami.

Loki, odcinek 2 - easter eggi, teorie, spekulacje

Akcja na renesansowym targu rozgrywa się w mieście Oshkosh w stanie Wisconsin. W prawdziwym świecie to właśnie tutaj urodził się Mark Gruenwald, słynny scenarzysta komiksowy, uznawany za „chodzącą encyklopedię Marvela” – przypomnijmy, że ekranowy Mobius (a także pracownicy TVA w komiksach) jest postacią wizualnie i charakterologicznie wzorowaną na tym twórcy.