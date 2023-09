Loki - zmiana dnia premiery 2. sezonu w USA! Zupełnie nowe sceny w materiale wideo

Marvel/Disney+

Reklama

Loki zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych nie 6 października, jak wcześniej ogłaszano, a dzień wcześniej, 5.10 (w Polsce będzie to godz. 3:00 w nocy z 5 na 6 października). O takim obrocie spraw dowiadujemy się z nowego materiału promocyjnego, w którym Panna Minutka "przestawia" datę premiery nadchodzącej odsłony Kinowego Uniwersum Marvela. Wygląda na to, że włodarze MCU są pewni, iż mają prawdziwy hit - serial, podobnie jak wciąż emitowana produkcja Gwiezdne Wojny: Ahsoka, pojawi się bowiem na platformie Disney+ w czasie wieczornego primetime'u w USA. Zobaczcie zapowiedź:

Loki - nowa zapowiedź 2. sezonu

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1703782176415006879

Do sieci trafił także inny materiał zapowiadający produkcję - ma on wymowny tytuł Amazing Loki. Możemy w nim zobaczyć kilka niepublikowanych do tej pory scen i ujęć, jak również wypowiedzi twórców i członków obsady. W jednej z nich wzmiankowany jest kolejny w MCU wariant Kanga, Victor Timely:

To postać, która wywołuje wśród nas naprawdę, naprawdę wielką ekscytację. Kiedy spojrzycie na Kanga, postać ta ma całkiem zabawną genezę komiksową. I ma te swoje różne wcielenia. Timely to ktoś, kogo zawsze chcieliśmy pokazać w naszym serialu. On znakomicie wpasowuje się w przekaz 2. sezonu. Ma w nim wielką rolę.

Loki - nowy materiał wideo zapowiadający 2. sezon

MCU - pełna i najdokładniejsza chronologia. Od pierwszych bytów po rok 2006

Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.

MCU - pełna i najdokładniejsza chronologia. Od filmu Iron Man po rok 2025

Rok 2010 (w tej części chronologii MCU podajemy rok akcji): zasadnicza część akcji filmu Iron Man

MCU - pełna i najdokładniejsza chronologia. Alternatywne rzeczywistości i linie czasowe

Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości).