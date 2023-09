Loki - producent o roli Ke Huy Quana w TVA. Ten aktor to wielki fan MCU i gwiazda Wszystko wszędzie naraz

Marvel/Disney+

Kevin Wright, producent wykonawczy Lokiego, opowiedział o roli Ke Huy Quana w 2. sezonie. Wygląda na to, że postać grana przez gwiazdę Wszystko wszędzie naraz będzie sercem i duszą TVA. Zobaczcie sami.

Loki - grafiki z 2. sezonu. Oto 6 głównych bohaterów

Loki - producent o roli Ke Huy Quana w TVA

Producent wykonawczy Lokiego w rozmowie z portalem EW powiedział:

Jego pracą jest praktycznie każdy element technologii TVA, każdy komputer, wszystko, co znajduje się w siedzibie organizacji, zaprojektował, naprawiał albo utrzymuje w działaniu.

Loki - ten aktor to wielki fan MCU

Kevin Wright dodał, że Kevin Feige osobiście zadzwonił do Ke Huy Quana, by poprosić go o wystąpienie w serialu. Na szczęście, okazało się, że aktor jest wielkim fanem Marvela i MCU, więc nie trzeba go było długo przekonywać. Jak sam ujął to w słowa:

Iron Man Marzyłem o tym od wielu lat. Począwszy od momentu, w którymzadebiutował na dużym ekranie. Widziałem wszystkie filmy Marvela kinie. Ciągle oglądam na YouTubie materiały zagorzałych fanów. Bycie na scenie z Sophią, Tomem, Owenem i Kevinem, po tej drugiej stronie tego wszystkiego, jest po prostu niesamowite.

