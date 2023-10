Loki - scena po napisach z s02e01 ma większe znaczenie. Producent tłumaczy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Za nami już premierowy odcinek 2. sezonu produkcji Loki. Istotne jest to, że pojawiła się w nim scena po napisach, w trakcie której zobaczyliśmy Sylvie docierającą do miasteczka Broxton w stanie Oklahoma, odwiedzającą tamtejszą restaurację McDonald's. Rzeczoną miejscowość widzieliśmy już zarówno w komiksach - to tu Thor budował nowy Asgard, zamieniając go ostatecznie w pływającą wyspę, jak i w samym MCU - w Broxton urodziła się Whitney Frost, antagonistka serialu Agentka Carter.

Akcja sceny po napisach rozgrywa się w 1982 roku - Sylvie trafia do tej linii czasowej po zabiciu Tego, Który Trwa i otwarciu wrót do całego multiwersum. W czasie rozmowy z pracownikiem McDonald's chce ona zamówić "coś, co już jest martwe" i "tylko nic z twarzą" - w odpowiedzi sprzedawca proponuje jej nuggetsy, które do oferty sieci restauracji weszły dopiero rok później. Nowe światło na tę sekwencję rzuca producent serialu, Kevin Wright:

Kiedy myśleliśmy o tej postaci, wyobrażaliśmy sobie dorosłą już kobietę, która jako dziecko uciekała, przemierzała linie czasowe, ukrywając się w realiach wielu apokalips - teraz w końcu może zwolnić, zrelaksować się. Patrząc przez ten pryzmat, pomysł pokazania jej w McDonald's z lat 80. prezentował się atrakcyjnie. Grasz w małej lidze baseballowej, a później wybierasz się do McDonald's. Ktoś taki, jak ona, nigdy tego nie zaznał i to z całą pewnością ją urzekło.

Co ciekawe, sieć restauracji miała być zachwycona całym pomysłem, choć Wright obawiał się, że jej decydenci będą mieli problem z ironicznym podejściem do tego wątku - producent podkreśla, że McDonald's najpierw pojawił się w scenariuszu, a dopiero później cały pomysł przedyskutowano z odpowiedzialnymi za franczyzę.

Jak ujawniają materiały promocyjne 2. sezonu serialu, Sylvie będzie pracować w McDonald's i to najprawdopodobniej tu dojdzie do jej ponownego spotkania z Lokim. Wright sugeruje, że bohaterka w chwili obecnej ma "zatracić się w zwyczajnym życiu" i okazywać coraz mniejsze zainteresowanie zagrożeniami czyhającymi na multiwersum i Świętą Chronologię.

Kolejny odcinek 2. sezonu serialu Loki zadebiutuje na platformie Disney+ już w najbliższy piątek, 13 października.