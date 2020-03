Loki w serialu Disney+ przeżyje kryzys tożsamości. Dobra czy zła postać?

Już od kilku dobrych dni wiemy, że prace nad wszystkimi projektami MCU, w tym serialami mającymi docelowo trafić na platformę Disney+, zostały w chwili obecnej wstrzymane w związku z rozszerzającą się w ekspresowym tempie pandemią koronawirusa. Nikt nie jest aktualnie pewny, kiedy ekipy wrócą na plan; w przypadku produkcji The Falcon and the Winter Soldier nie wie tego nawet odtwórca roli Zimowego Żołnierza, Sebastian Stan. Wprost przyznaje on, że nie ma pojęcia o dalszym biegu rzeczy, zaznaczając, że zdjęcia nie zostały zakończone, a teraz "inne sprawy zaprzątają jego myśli".

Nie inaczej jest z serialem Loki. Jego showrunner, Michael Waldron, pojawił się jednak w ramach jednego z internetowych podcastów, w którym rzucił nowe światło na tę ekranową opowieść:

Myślę, że chodzi tu o zmaganie się z własną tożsamością - kim jesteś, kim chcesz być. Zawsze fascynowały mnie postacie, które miały problem z kontrolowaniem samych siebie. Jeśli spojrzycie na ekranową historię Lokiego z wszystkich dotychczasowych filmów, to ten brak kontroli w jego przypadku dawał o sobie znać w najbardziej kluczowych momentach - był adoptowany, itd. Większość z jego działań rodziła się w obliczu gniewu i złości w stosunku do swojej rodziny.