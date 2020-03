Koronawirus - seriale wstrzymują prace. Loki, WandaVision i kolejne tytuły

Marvel Studios podejmuje kolejne decyzje związane z pracami na planach seriali. Do wcześniej wstrzymanegoThe Falcon and the Winter Soldier dołączają Loki oraz WandaVision. Na razie, tak jak wszystkie tytuły, zawieszenie ma potrwać przynajmniej dwa tygodnie, ale nie pewności, że sytuacja przez ten czas się unormuje, a w USA jest coraz gorzej z dnia na dzień. Na razie nie wiadomo, czy t a decyzja wpłynie na daty premier.

Dodano, że seriale, które są w etapie pre-produkcji, czyli wszelkich przygotowań i tym podobnych aspektów, mają być nadal tworzone. Praca będzie prowadzona zdalnie z domów.

Ogłoszono też kolejne tytuły, nad którymi prace zawieszono:

Dwayne Johnson potwierdził też zawieszenie prac nad filmem Red Notice. Ogłosił to na Instagramie publikując nagranie ze swojego przemówienia wygłoszono ekipie filmowej.

