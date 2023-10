Loki - nawiązania do X-Menów i Scarlet Witch w s02e01? Znakomita oglądalność odcinka

Marvel/Disney+

Loki wraz z odcinkiem o tytule Uroboros powrócił z 2. sezonem. Fani prześcigają się teraz w sieci w znajdowaniu rozmaitych easter eggów i innych smaczków nawiązujących do całej mitologii Marvela i MCU. Choć ich tropy wydają się ciekawe, niejednokrotnie można je także uznać za przejaw nadinterpretacji przedstawionych na ekranie wydarzeń.

I tak najgłośniej mówi się o odwołaniu do postaci Scarlet Witch. W trakcie napisów końcowych na ekranie pojawiają się stworzone przez Tego, Który Trwa, samoprzylepne karteczki z tajemniczymi notatkami. Na dwóch z nich widzimy sformułowania "Sny" i "Paradoks Stanu Snów" - fani chcą tu dostrzec powiązanie z jedną z umiejętności Wandy Maximoff, wędrowaniem po snach innych osób, którą zademonstrowała ona w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Loki - napisy końcowe z s02e01

W innym miejscu odcinka mogliśmy z kolei zobaczyć, jak Uroboros, Loki i Mobius wchodzą do pomieszczenia, w którym znajduje się Wrzeciono Czasu. Internauci zwracają uwagę, że na prowadzących do niego drzwiach pojawia się symbol przypominający kształtem literę "X", a sposób otwierania się wrót jest podobny jak w przypadku należącego do Profesora X Cerebro. Nie jest jednak jasne, czy to celowe, czy też zupełnie przypadkowe nawiązanie do świata X-Menów.

Loki a Avengers: Secret Wars

Producent serialu Kevin Wright został zapytany o to, czy postać Lokiego i jego obecne działania staną się katalizatorem wydarzeń ukazanych w filmie Avengers: Secret Wars - o takim obrocie spraw mówi się od dawna. Wright uniknął odpowiedzi na to pytanie, wskazując jednak, że "dużą odpowiedzialność" - najprawdopodobniej za to, co zobaczymy w Avengers 6 - ponosi także Sylvie, przy czym nie rozwinął on swojego komentarza.

Loki - wyniki oglądalności s02e01

Pojawiły się także wyniki oglądalności pierwszego odcinka 2. sezonu Lokiego - miał on zanotować 10,9 mln wyświetleń w trakcie pierwszych 3 dni emisji. Do obliczenia tego poziomu wykorzystano coraz popularniejszą w branży metodę podzielenia całkowitego czasu oglądania (512 milionów minut) przez czas trwania odcinka (47 minut). To drugi najlepszy rezultat ze wszystkich tegorocznych premier serialowych na Disney+ po The Mandalorian; dla porównania - produkcja Gwiezdne Wojny: Ahsoka miała 14 mln wyświetleń, jednak ten wynik obliczono dla pierwszych 5 dni emisji.

