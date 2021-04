Loki - dlaczego widzowie tak go kochają? Tom Hiddleston ma pewną teorię

Disney+

Portretowany przez Toma Hiddlestona Loki to bohater, którego znamy z takich filmów jak Avengers: Koniec gry czy Thor, a którego już wkrótce zobaczymy w produkcjach Thor: Love and Thunder oraz w oczekiwanym serialu Disneya Loki. To jeden z najbardziej lubianych czarnych charakterów Marvela ale i pośród bohaterów z uniwersum w ogóle. Sympatii widzów nie odebrały mu nawet liczne zdrady, których się dopuszczał. Dlaczego pomimo swych występków Loki wciąż może liczyć na takie uznanie fanów? Tom Hiddleston, który już od dziesięciu lat wciela się tę postać, ma swoją teorię. Związana jest ona z historią Lokiego - jego przemianą w czarny charakter oraz z uczuciami, jakie wzbudza w widzach. Zdradził ją w rozmowie z magazynem Empire.

Przemiana Lokiego w Thorze jest bardzo wzruszająca i patetyczna. Na początku filmu Loki jest bratem Thora, a Thor jest następcą tronu. Myślę, że bardzo kochał swojego brata, ale miał w sobie ukrytą zazdrość, niewypowiedzianą urazę związaną z tym, na jakie względy jego brat mógł liczyć u matki i ojca. Nie był przecież biologicznym synem Odyna. W przemianie Lokiego w antagonistę da się zauważyć wielką wrażliwość, pewną bezbronność i wielkie wewnętrzne cierpienie. Nawet więc wtedy, kiedy Loki jest czarnym charakterem, widzowie dostrzegają, iż to wszystko wynika ze złamanego serca, samotności i zagubienia.

Loki - premiera serialu na Disney+ już 11 czerwca 2021 roku. Film Thor: Love and Thunder ma ujrzeć światło dzienne 6 maja 2022.