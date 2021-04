Loki, zwiastun nr 2 - analiza. Easter eggi, spekulacje i Kang Zdobywca

Marvel wyraźnie sugeruje, że akcja serialu rozpocznie się tuż po przejęciu przez Lokiego Tesseraktu, co zobaczyliśmy w filmie „Avengers: Koniec gry”. Prawdopodobnie niedługo później został on pochwycony przez żołnierzy organizacji Time-Keepers, formalnie określanej mianem Time Variance Authority (TVA) – to ona stoi na straży porządku linii czasowych. Warto zwrócić uwagę, że Loki już wcześniej miał świadomość jej istnienia, o czym wspomina w trailerze.