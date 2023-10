Loki - Victor Timely to Ten, Który Trwa? Fan przedstawił teorię, która jeszcze bardziej miesza w serialu

Kluczowym dla zrozumienia znaczenia Kanga Zdobywcy dla uniwersum Marvela zagadnieniem jest to, że w jego przypadku mówimy nie o jednej, a o wielu postaciach, będących de facto różnymi wersjami Kanga. Pod tym przydomkiem w komiksach debiutował on we wrześniu 1964 roku w zeszycie „Avengers #8”, a jego twórcami byli Stan Lee i Jack Kirby. Niecały rok wcześniej w zeszycie „Fantastic Four #19” pojawił się jednak faraon Rama-Tut, inna wersja złoczyńcy.