Loki - kobieca wersja postaci pojawi się w serialu? Wideo może potwierdzać

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Loki to kolejny z seriali Marvel Studios i platformy Disney+. Jak na razie oprócz pierwszej zapowiedzi nie poznaliśmy za wiele szczegółów dotyczących fabuły produkcji. W sieci pojawiły się głosy, że być może w serialu zobaczymy inne wersje tytułowego bohatera, w tym jego kobiecego odpowiednika. Wideo na Instagramie może to potwierdzać. Taz Tyler, który współtworzy muzykę do projektu zamieścił w sieci materiał z pracy nad jedną z kompozycji. Podpisał wideo "Lady Loki". Być może zatem jest to potwierdzenie pojawienia się tej postaci w serialu. Należy zaznaczyć, że poniższy materiał pochodzi jeszcze z grudnia 2020 roku.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Pierwsza zapowiedź sugerowała, że ważnym elementem historii będą podróże w czasie i tajemnicza organizacja TVA, która zajmuje się monitorowaniem linii czasowej.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Tom Hiddleston, Owen Wilson, Richard E. Grant i Sasha Lane.

Loki - premiera serialu na platformie Disney+ 11 czerwca.