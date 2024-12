Kate Winslet rozpłakała się podczas wywiadu. "Mam nadzieję, że będzie cię to prześladować"

Fot. Materiały prasowe

Kate Winslet udzieliła wywiadu 60 Minutes. Pojawił się temat filmu Titanic. Choć to między innymi dzięki niemu kariera aktorki nabrała rozpędu, to miała to swoją cenę. Młoda gwiazda stała się ofiarą paparazzi, a gorącym tematem stało się jej ciało i sylwetka. W programie wyświetlono nawet fragment klipu, na którym ktoś w tamtych czasach skrytykował rozmiar jej sukienki.

"To było absolutnie przerażające" - powiedziała Winslet po zobaczeniu nagrania. - "Jakim trzeba być człowiekiem, żeby zrobić coś takiego młodej aktorce, która dopiero zaczęła stawiać pierwsze kroki w branży?"

Aktorka została spytana, czy kiedykolwiek skonfrontowała się z osobami, które komentowały jej wagę i ciało publicznie.

"Tak, stanęłam z niektórymi twarzą w twarz. Pozwoliłam im na to. Powiedziałam: Mam nadzieję, że będzie cię to prześladować" - wyznała gwiazda ze łzami w oczach. - "To był świetny moment, ponieważ nie robiłam tego tylko dla siebie, ale także dla wszystkich, którzy doświadczyli tego rodzaju nękania. To było okropne, naprawdę straszne."

Przypominamy, że takie uwagi aktorka słyszy do dziś. Niedawno ujawniła, że członek ekipy Lee. Na własne oczy zasugerował jej podczas kręcenia filmu, by usiadła prosto, aby ukryć swoje "fałdki" na brzuchu. To oburzyło Winslet.

Pełne nagranie możecie zobaczyć poniżej: