Lords of the Fallen to wyjątkowo mroczny soulslike. Nowy zwiastun to potwierdza

fot. materiały prasowe

W Kolonii podczas Gamescom Opening Night Live 2023 pokazano krótki, fabularny zwiastun Lords of the Fallen. Niedługo później do sieci trafiła jego rozszerzona wersja, która zawiera dodatkową minutę materiałów. Zobaczcie sami, na jakie atrakcje można liczyć w tej wymagającej produkcji RPG z akcją osadzoną w mrocznym i wyjątkowo niebezpiecznym świecie fantasy.

Osoby, które odwiedzają tegoroczne targi Gamescom mogą udać się do Hali 9 na stanowisko B010-C019, by zapoznać się z dłuższym fragmentem rozgrywki z nieprezentowanego nigdy wcześniej obszaru. W trakcie pokazu można również zobaczyć mechanikę podwójnego świata oraz brutalny system walki, w którym skorzystamy nie tylko z walki wręcz, ale też ataków dystansowych i potężnych zaklęć.

Lords of the Fallen - premiera już 13 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Za grę odpowiada studio Hexworks należące do polskiej firmy CI Games.