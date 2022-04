Lost Ark wkrótce otrzyma nową klasę postaci. Oto Glaivier

fot. Amazon Games

Lost Ark, w przeciwieństwie do chociażby New World, w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy i każdego dnia w tytuł ten grają setki tysięcy osób. Już wkrótce otrzymają oni coś, co może przyciągnąć ich do ekranu na kolejne godziny. Mowa o nowej klasie postaci, która wcześniej dostępna była jedynie w azjatyckiej wersji gry.

Glaivier, bo o tej klasie mowa, to bohaterka wyposażona w dwa zestawy umiejętności, które reprezentują dwa rodzaje broni: włócznię oraz glewię. Potrafi ona między innymi szybko doskakiwać do wrogów oraz wyrzucać ich w powietrze. Do gry trafi w aktualizacji zaplanowanej na 21 kwietnia, a więcej na jej temat dowiecie się z oficjalnej strony gry.

https://twitter.com/playlostark/status/1514417471989592068

