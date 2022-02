Lost Ark bije rekordy popularności. Świetny debiut koreańskiego MMORPG na Steamie

fot. Amazon Games

Lost Ark zalicza bardzo udany debiut na Steam. Produkcja stworzona przez SmilegateRPG i wydawana przez Amazon Games błyskawicznie osiągnęła 1,325 milionów jednocześnie zalogowanych graczy, dzięki czemu stała się drugą najpopularniejszą grą w całej historii platformy Valve, ustępując miejsca jedynie PlayerUnknown's Battlegrounds z ponad 3,2 milionami graczy. Duże wrażenie robi również liczba zarejestrowanych kont, tych jest bowiem ponad 4,7 miliona. MMORPG podbiło też serca widzów na Twitchu, zdobywając ponad 1,2 miliona oglądających i niemal 60 milionów godzin obejrzanych transmisji.

Posiadanie dwóch tytułów w pierwszej piątce najczęściej granych gier Steam wszech czasów to ogromny zaszczyt i jesteśmy wdzięczni społeczności Lost Ark i New World za urzeczywistnienie tego faktu. Ściśle współpracujemy z Smilegate RPG, aby dodać więcej zawartości, regularne aktualizacje i utrzymać kwitnącą globalną społeczność graczy w Lost Ark przez kolejne lata. To dopiero początek i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie społeczność graczy - komentuje Christoph Hartmann, wiceprezes Amazon Games.

Warto przypomnieć, że Lost Ark zadebiutowało na rynku koreańskim już w grudniu 2019 roku. Gracze z zachodu musieli jednak czekać na premierę tego tytułu do 11 lutego 2022 roku. Gra dostępna jest w modelu free to play z opcjonalnymi mikropłatnościami.

