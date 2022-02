Platinum Games jest otwarte na przejęcie. Japończycy mają jeden warunek

Serwis VGC przeprowadził rozmowę z Atsushim Inabą, nowym prezesem studia Platinum Games. Poruszono tam między innymi temat niedawnych informacji o przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft. Inaba wprost napisał, że nie miałby nic przeciwko, by jego firma trafiła w ręce jakiegoś branżowego giganta. Stawia tylko jeden warunek - zachowanie twórczej swobody.

Najważniejszą dla nas jest wolność i robienie takich gier, jakie chcemy robić. Jeśli chodzi o niedawne przejęcia to myślę, że Microsoft nie zabierze wolności Activision i nie zacznie ich kontrolować. Nie sądzę, by to była taka relacja.

Wydaję mi się, że będzie tam dużo wzajemnego szacunku i Activision będzie mogło robić to, co robią najlepiej. To ważne również dla nas, niezależnie od tego co stanie się z nami i naszą firmą. Nie skreśliłbym z góry żadnej propozycji, jeśli nasza wolność byłaby uszanowana.