Miłość i śmierć - Elizabeth Olsen w krwawej odsłonie. Zwiastun nowego serialu HBO Max

Fot. Materiały prasowe

Elizabeth Olsen, znana z roli Scarlet Witch w MCU, zagra w nowym serialu HBO Max. Wcieli się w Candy Montgomery - oskarżoną o morderstwo siekierą gospodynię domową. Zobaczcie zwiastun do Love and Death poniżej.

W serialu główna bohaterka zostanie oskarżona o morderstwo żony swojego kochanka w małym miasteczku w Teksasie. Love & Death zostało oparte na prawdziwej historii kryminalnej z lat osiemdziesiątych, w której Montgomery została oskarżona o zabójstwo i uniewinniona. W 2022 roku platforma Hulu pokazała swój serial inspirowanymi tymi wydarzeniami, zatytułowany Candy, w którym zagrała Jessica Biel.

Miłość i śmierć - zwiastun HBO Max

Elizabeth Olsen na ekranie będzie towarzyszyć Jesse Plemons, znany z Breaking Bad, Game Night i The Power of the Dog. Zagra kochanka Candy Montgomery, Allana Gore.

Love & Death ma zadebiutować w kwietniu 2023 roku na HBO Max. Scenariuszem zajmuje się David E. Kelly (Boston Legal i Big Little Lies), a reżyserią Lesli Linka Glatter (Mad Men).

Czekacie na nowy serial HBO Max z Elizabeth Olsen?