Lucyfer 6 - plakat finałowego sezonu hitu Netflixa

fot. Netflix

Lucyfer 6 już we wrześniu 2021 roku. Netflix opublikował plakat finałowego sezonu, który przyprawi fanów o szybsze bicie serca. Wiemy, że premiera zaplanowana jest na 10 września. Emisja bez przerwy, więc nie będzie podziału na dwie części tak, jak w 5. sezonie.

W obsadzie powracają Tom Ellis, Lauren German, Lesley-Ann Brandt i D.B. Woodside. Twórcy też zapowiedzieli wcześniej, że Kevin Alejandro pojawi się jako Dan, który zginął w 5. sezonie. Twórcy otwarcie to zapowiedzieli i nie traktują tego jako spoiler. Najpewniej to też będzie w zwiastunie. Szczegółów fabuły nie ujawniono, ale po wydarzeniach z 5B można się ich domyślić, bo Lucyfer podkreślał, że Dan w piekle to wielka niesprawiedliwość.

Zobacz także:

Lucyfer 6 - galeria

Lucyfer - sezon 6

Jako że plakat trafił do sieci, a do premiery ponad miesiąc, najpewniej niebawem dostaniemy zwiastun, który przedstawi nam pierwsze informacje o fabule. Czy będzie ona związana tylko z faktem, że Lucyfer musi poradzić sobie z byciem Bogiem? A może twórcy mają asy w rękawie?