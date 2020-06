Lucyfer - start prac nad 6. sezonem. Producenci pochwalili się zdjęciem

fot. Ray Mickshaw/FOX

W czerwcu 2020 roku Netflix oficjalnie ogłosił, że powstanie 6. sezon Lucyfera. Będzie to finałowa seria i na razie to wszystko, co wiemy na ten temat.

Joe Henderson i Ildy Modrovich powrócą jako showrunnerzy, czyli główni producenci odpowiedzialni. Tom Ellis i reszta obsady również mają podpisane kontrakty.

Showrunnerzy ogłosili na Twitterze, że ruszyły prace nad 6. sezonem Lucyfera. Odbyło się pierwsze wirtualne spotkanie pokoju scenarzystów, którzy opracowują już historie zakończenie przygody popularnych bohaterów.

Tak to ogłosili na Twitterze ze zdjęciem ze spotkania.

https://twitter.com/Henderson_Joe/status/1277760627075772416

https://twitter.com/Ildymojo/status/1277810570746400768

Lucyfer - premiera 5. sezonu już 21 sierpnia 2020 roku na Netflixie.

Zobacz także: