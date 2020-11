Ludzie i bogowie: odcinek 9 - co się wydarzy? [zdjęcia]

fot. TVP VOD

W 9. odcinku serialu Ludzie i bogowie prezentują ciąg dalszy operacji Klosz. Następuje isttone zmiany, bo Kuzyna zastępuje Puma, a jego zastępcą zaś został Wejner. Kurtka wciąż uważa, że Klosz działa bezpośrednio pod rozkazami Londynu i nie może przekonać się do oskarżeń. Jej działania kosztują polskie podziemie zbyt dużo. Zimny dochodzi do siebie w mieszkaniu Kazimierza, gdzie mieszka również Róża. Jadwiga dowiaduje się od Dagera, że Marczewski żyje i przychodzi z wizytą. Dziewczyna podejrzewa, że jest w ciąży. Wejner chce uciekać z miasta, ale wcześniej musi dostarczyć Pumie pieniądze i materiały - chce w tym celu posłużyć się Rymkiewiczem.

Kluczowe staje się spotkanie mężczyzn w mieszkaniu Bykowskiego, na którym pojawiają się też Onyks i Dager. Puma przyznaje, że zgodził się na współpracę z Niemcami. Chce się jednak zrehabilitować i na dowód przekazuje Józefowi mikrofilm. Onyks i Bronka odbierają Józia ze szpitala – planują zabrać go do Otwocka. Przed wyjazdem Onyks chce im przedstawić swoją mamę i siostrę. Do mieszkania Marii Zaręby przychodzi Zosia, dawna narzeczona Onyksa

Ludzie i bogowie - zdjęcia z 9. odcinka

Ludzie i bogowie: odcinek 9

9. Odcinek serialu Ludzie i bogowie jest dostępny w TVP VOD.