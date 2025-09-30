Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Bestseller Emily Henry nadchodzi na Netflixa! Pierwszy zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ten film to zdecydowanie materiał na pierwszy hit Netflixa w nadchodzącym roku kalendarzowym - sprawdźcie, jak wypada przeniesienie na ekran książki Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Jest pierwsza zapowiedź!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  ludzie których spotyka... 
emily henry netflix zwiastun
Ludzie, których spotykamy na wakacjach fot. Netflix
Reklama

Netflix opublikował pierwszy teaser filmu Ludzie, którzy spotykamy na wakacjach. To ekranizacja bestsellerowego romansu o tym samym tytule autorstwa Emily Henry

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - zwiastun

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - fabuła, obsada, data premiery

Wolna duchem Poppy oraz trzymający się rutyny Alex to skrajnie różni najlepsi przyjaciele od ponad dekady. Mieszkają w różnych miastach, jednak zawsze spędzają razem letnie wakacje. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, kiedy oboje zaczynają kwestionować to, co dla wszystkich innych jest oczywiste - czy mogliby stanowić idealną parę w sensie romantycznym? 

W głównych rolach pojawią się Emily Bader oraz Tom Blyth. W obsadzie znaleźli się także: Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon oraz Alan Ruck.

Premiera filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach na platformie Netflix została zaplanowana na 9 stycznia 2026 roku

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - galeria zdjęć 

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

arrow-left
Ludzie, których spotykamy na wakacjach
fot. Netflix
arrow-right

Bestsellerowa powieść Emily Henry z ekranizacją Netflixa! Jest data premiery

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  ludzie których spotyka... 
emily henry netflix zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Ludzie, których spotykamy na wakacjach
Ludzie, których spotykamy na wakacjach Romans

Najnowsze

1 Star Wars: Starfighter
-
Plotka

Star Wars: Starfighter ma być pierwszą częścią trylogii! Planowano "duże cameo"

2 Gra o tron
-

Wszystkie znane spin-offy Gry o tron. Tytuły planowane i pomysły brane pod uwagę

3 Fear the Walking Dead
-

Aktor o swoim zaskakującym odejściu z Fear The Walking Dead. Trywializowano to, co zrobił

4 Liga Mistrzyń UEFA
-

Liga Mistrzyń UEFA w Disney+! Oto skład komentatorski na sezon 2025/26

5 Quentin Tarantino
-

To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną

6 Simpsonowie
-

Simpsonowie z nowym filmem kinowym! Kiedy premiera?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e188

Moda na sukces

s28e03

The Voice

s05e06

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e184

Zatoka serc

s42e17

s2025e191

Anderson Cooper 360

s2025e195

The Lead with Jake Tapper

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ezra Miller
Ezra Miller

ur. 1992, kończy 33 lat

Ksenia Solo
Ksenia Solo

ur. 1987, kończy 38 lat

Eric Stoltz
Eric Stoltz

ur. 1961, kończy 64 lat

Marion Cotillard
Marion Cotillard

ur. 1975, kończy 50 lat

Kieran Culkin
Kieran Culkin

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV