Bestseller Emily Henry nadchodzi na Netflixa! Pierwszy zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach
Ten film to zdecydowanie materiał na pierwszy hit Netflixa w nadchodzącym roku kalendarzowym - sprawdźcie, jak wypada przeniesienie na ekran książki Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Jest pierwsza zapowiedź!
Netflix opublikował pierwszy teaser filmu Ludzie, którzy spotykamy na wakacjach. To ekranizacja bestsellerowego romansu o tym samym tytule autorstwa Emily Henry.
Ludzie, których spotykamy na wakacjach - zwiastun
Ludzie, których spotykamy na wakacjach - fabuła, obsada, data premiery
Wolna duchem Poppy oraz trzymający się rutyny Alex to skrajnie różni najlepsi przyjaciele od ponad dekady. Mieszkają w różnych miastach, jednak zawsze spędzają razem letnie wakacje. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, kiedy oboje zaczynają kwestionować to, co dla wszystkich innych jest oczywiste - czy mogliby stanowić idealną parę w sensie romantycznym?
W głównych rolach pojawią się Emily Bader oraz Tom Blyth. W obsadzie znaleźli się także: Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon oraz Alan Ruck.
Premiera filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach na platformie Netflix została zaplanowana na 9 stycznia 2026 roku.
Ludzie, których spotykamy na wakacjach - galeria zdjęć
Bestsellerowa powieść Emily Henry z ekranizacją Netflixa! Jest data premiery
