Bestseller Emily Henry nadchodzi na Netflixa! Pierwszy zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Netflix opublikował pierwszy teaser filmu Ludzie, którzy spotykamy na wakacjach. To ekranizacja bestsellerowego romansu o tym samym tytule autorstwa Emily Henry.

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - zwiastun

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - fabuła, obsada, data premiery

Wolna duchem Poppy oraz trzymający się rutyny Alex to skrajnie różni najlepsi przyjaciele od ponad dekady. Mieszkają w różnych miastach, jednak zawsze spędzają razem letnie wakacje. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, kiedy oboje zaczynają kwestionować to, co dla wszystkich innych jest oczywiste - czy mogliby stanowić idealną parę w sensie romantycznym?

W głównych rolach pojawią się Emily Bader oraz Tom Blyth. W obsadzie znaleźli się także: Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon oraz Alan Ruck.

Premiera filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach na platformie Netflix została zaplanowana na 9 stycznia 2026 roku.

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - galeria zdjęć

