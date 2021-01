Lunarny Nowy Rok - filmowe wydarzenie online w lutym 2021. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Lunarny Nowy Rok i walentynki to doskonała okazja do zapoznania się z dobrym kinem azjatyckim. W ramach pięciosmakowej tradycji inspirowanej jednym z najważniejszych świąt obchodzonych w Azji przygotowano nie lada atrakcje. Co ciekawe, zgodnie z lunarnym horoskopem nadchodzący rok upływie pod znakiem Metalowego Bawoła, który symbolizuje pracowitość, upór i konsekwencję.

Z uwagi na te czynniki filmowy program wydarzenia przeplata wzruszenia z nutą szaleństwa i pozytywnej energii. Pięć filmów ukazuje zupełnie inny obraz miłości. Zmysłowe melodramaty, burzliwe zrywy uczuć, szalone przygody niespełnionych kochanków i niepoprawne związki na przekór światu – kino azjatyckie pozwoli Wam odkryć romantyczną tematykę z zupełnie nowej perspektywy!

Program wydarzenia

Miłość obnażona – film z Japonii z 2009 roku.

reż. Sion Sono, Japonia 2009, 237’

Opis fabuły: Nieśmiały Yu kontra wszelkie problemy dorastania: surowy ojciec pastor i jego nienasycona kochanka, gang kolekcjonerów zdjęć damskich majteczek, liderka złowieszczej sekty oraz ukochana Yoko, która nieźle zna karate, nie przepada za gatunkiem męskim i do złudzenia przypomina Matkę Boską. Aby podbić jej serce, chłopak będzie musiał założyć kobiecy płaszcz, ale to dopiero początek kłopotów.

Song lang – film z Wietnamu z 2018 roku.

Opis fabuły: Bezlitosny windykator długów i wrażliwy aktor odchodzącej w przeszłość opery cai-luong. Światy, które nie powinny się spotkać, a jednak znajdują punkty wspólne.

Ścigając marzenie – film z Chin z 2019 roku.

Jest to polska premiera i jedyny pokaz nowego filmu w reżyserii Johnniego To, mistrza kina akcji, który tym razem stworzył komedię romantyczną.

Opis fabuły: Szlachetny bokser i walcząca o światła reflektorów piosenkarka – spotkanie kipiących emocjami światów, w których droga na podium prowadzi przez trudną rywalizację.

Wilgotna kobieta na wietrze – film z Japonii z 2016 roku.

Przykład awangardowego kina erotycznego, które jednocześnie jest ukłonem w stronę klasyki japońskiego kina dla dorosłych.

Opis fabuły: Przystojny dramaturg wyrzeka się związków z kobietami i przeprowadza do prowincjonalnej samotni; na jego drodze staje jednak prowokująca, nieprzewidywalna dziewczyna.

fot. materiały prasowe

Żona dla Rip Van Winkle – film z Japonii z 2016 roku.

Opis fabuły: Nieśmiała nauczycielka, przygotowując się do własnego ślubu, poznaje grupę niezwykłych aktorów, którzy wywrócą jej życie do góry nogami. Kim jest ekscentryczna, fascynująca kobieta, żyjąca w tajemniczej willi ukrytej przed ludzkim wzrokiem?

Jak oglądać?

Premiery filmów będą odbywać się na stronie internetowej piecsmakow.pl w dniach: 11 lutego 2021 od godziny 10:00 do 23:59 14 lutego 2021. Będzie można je w tym czasie oglądać w dowolnej kolejności i w dowolnych godzinach.

Karnet na Lunarny Nowy Rok w cenie 75 zł:

www.piecsmakow.pl/karnetvod.do

Dostęp do pojedynczych filmów w cenie 22 zł można kupić, wchodząc w konkretny film w programie:

www.piecsmakow.pl/lista.do?idc=141&mid=1294

Pojedynczy dostęp do wybranego filmu jest również aktywny w dniach: 11 lutego 2021 od godziny 10:00 do 23:59 14 lutego 2021.

Voucher na Lunarny Nowy Rok w cenie 75 zł:

https://www.piecsmakow.pl/sklepOpis.do?id=1469

Księżycowy zestaw snaków, czyli noworoczno-walentynkowa wersja kultowych azjatyckich snaków:

www.piecsmakow.pl/sklepOpis.do?id=1463