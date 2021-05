Luther - film w końcu powstanie? Idris Elba zdradza nowe informacje

materiały prasowe

Luther to dobry i popularny brytyjski serial kryminalny, więc nic dziwnego, że Idris Elba regularnie jest nadal o niego pytany. Wiemy, że film został zapowiedziany lata temu, ale wciąż z uwagi na zapchany terminarz aktora i inne czynniki nie powstał. Nowe informacje na temat zdradził sam Idris Elba w rozmowie z Variety.

Tak dokładnie wypowiedział się o planach film Luther:

- We wrześniu startujemy z produkcją. Trzymam kciuki, by się udało. Jestem tym podekscytowany, bo długo na to czekamy. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko, by dostać zielone światło na ten start produkcji.

Szczegóły fabuły filmu Luther nie są znane. Sam Elba twierdzi, że w przypadku takiej produkcji nie ma ograniczeń i można opowiedzieć odważniejsze historie i też takie bardziej trafiające do widza na całym świecie. Poza tym zasugerował, że film może mieć większą salę produkcyjną i realizacyjną niż serial.

Przypomnijmy, że Luther miał premierę w 201o roku i doczekał się pięciu sezonów. Za sterami stał Neill Cross, a dzięki serialowi Idris Elba oraz Ruth Wilson zdobyli międzynarodową sławę.