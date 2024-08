Twórca The Boys murem za Kamalą Harris. Chce łączyć siły z Wonder Woman

fot. materiały prasowe

Lynda Carter, która w latach 70. wcielała się w tytułową superbohaterkę w serialu Wonder Woman, w ostatnim czasie jest bardzo aktywna na swoim koncie X. Pisze wiele postów wpierających Kamalę Harris, która prowadzi kampanię wyborczą.

Aktorka wykorzystuje swój superbohaterski wizerunek sprzed lat, zachęcając fanów DC do głosowania na kandydatkę demokratów oraz ewentualnego przyszłego wiceprezydenta - Tima Walza. W zeszłym tygodniu nawiązała do uniwersum DC, pisząc:

Włączam sygnał nietoperza na specjalne spotkanie… Połączmy się, aby pomścić nasze prawa… Geekowie i Nerdzi dla Harris Walz. Potrzebujemy naszych najlepszych superbohaterów. Potrzebujemy CIEBIE. Kto jest ze mną?

Na wpis odpowiedział showrunner The Boys, Eric Kripke.

Wchodzę w to. Stworzyłem Nie z tego świata i telewizyjną wersję TheBoys. To crossover Sama/Deana/Castiela/Wonder Woman/Homelandera, o którym nie wiedzieliśmy, że go potrzebujemy.

Warto przypomnieć, że Kripke w 2022 roku w wywiadzie dla Rolling Stone powiedział, że Homelander z The Boys zawsze jest dla niego analogią dla Donalda Trumpa, który obecnie jest kontrkandydatem dla Harris w wyścigu o fotel prezydencki. Przez cały serial zachowanie tego supka przypomina właśnie tego polityka.

Carter odpowiedziała Kirpke'emu krótko i konkretnie:

Aktorka również dobrze zna się na filmach Marvela, ponieważ w innym wpisie nawiązała do Nicka Fury'ego, wzywając do reakcji jego odtwórcę - Samuela L. Jacksona.

Lynda Carter miała okazję zagrać w filmie Wonder Woman 1984, w którym pojawiła się w scenie po napisach. Ponadto wystąpiła w Supergirl oraz Tajemnicach Smallville.

Z kolei serial The Boys powróci z finałowym sezon w 2026 roku na Prime Video.

