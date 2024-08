Będzie film na podstawie komiksu Crossed. Przy nim The Boys to jak historia o gumisiach

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, scenariusz do adaptacji komiksu Crossed jest już gotowy. Six Studios zakupiło go i ma zamiar sfinansować realizację kinowego filmu.

Crossed - szczegóły

Historia rozgrywa się w świecie, w którym panuje pandemia. Każdy, kto zarazi się tajemniczą chorobą, ma dziwaczną wysypkę na twarzy w kształcie krzyża. To wyzwala w ludziach najgorsze skłonności. Ich intelekt pozostaje taki sam, ale każdy zarażony staje się morderczym maniakiem.

Oryginalny komiks Ennisa został wydany w latach 2008-2010 i wywołał kontrowersje. Jest to rzecz niezwykle brutalna i krwawa, w której notorycznie jest ukazywana dehumanizacja drugiego człowieka poprzez tortury, gwałty i inne przerażające rzeczy rodem z najstraszniejszych koszmarów. Gdy ogłoszono, że powstanie film, wszyscy są zgodni: serial The Boys również oparty na innym komiksie Ennisa w porównaniu wygląda jak przygody gumisiów skierowane do całej rodziny. Mówimy o takiej skali brutalności, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej i innych aspektach dehumanizacji.

Niezależne Six Studios poszukuje obecnie reżysera. Gaża ma zamykać się w granicach 2-3 mln dolarów. Plan jest taki, by rozpocząć zdjęcia jesienią 2024 roku.

Carl Choi z Six Studios mówi, że scenariusz pokazuje intymną, ludzką historię. Jednocześnie nazywa go najwierniejszą adaptacją komiksu, jaka w tym przypadku jest możliwa.