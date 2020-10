M jak miłość: odcinek 1536 - co się wydarzy?

M jak Miłość dostarczy oczekiwanych emocji swoim fanom. Cały serial można oglądać w TVP VOD. Każdy odcinek jest tam dostępny przed premierą w TVP. Na przykład najnowszy odcinek 1536 można obejrzeć w Strefie ABO, do której dostęp uzyskuje się po opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego lub wykupienie subskrypcji w cenie 9,99 zł za 30 dni użytkowania.

Problemy w domu Zduńskich, którzy wciąż są skłóceni. Kinga mieszka z dziećmi w Grabinie i nie odpowiada na telefony męża.

Tymczasem do Piotra na Deszczowej przychodzi gość: Kamila. Okazuje się, że prawniczka ma cel. Postanawia wykorzystać fakt, że Zduński rozstał się z żoną i pokazać koledze, jak bardzo jej się podoba...

Z kolei Kamil nadal nie umie zbliżyć się do córki i doprowadza do tego, że Pola ucieka z domu. Magda robi za to wszystko, by poznać w końcu nową dziewczynę Maćka – Inkę...