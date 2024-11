Gwiezdne Wojny: Andor - tytułowy bohater w nowym stroju. Tak będzie wyglądać w 2. sezonie

fot. materiały prasowe

Na D23 Brasil zauważono stand ukazujący głównego bohatera Gwiezdne Wojny: Andor. Możemy zobaczyć, jak będzie prezentował się w nadchodzącym drugim sezonie serialu. Diego Luna ma na sobie zupełnie nowy strój.

Gwiezdne Wojny: Andor – stand

Gwiezdne Wojny: Andor to serialowy prequel Rogue One z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W erze pełnej niebezpieczeństw, oszustw i intryg Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest przekształcenie go w bohatera Rebelii.

Twórcą i showrunnerem serialu jest Tony Gilroy. Za scenariusz poszczególnych odcinków drugiego sezonu odpowiadają Tony Gilroy (odcinki 1-3), Beau Willimon (odcinki 4-6), Dan Gilroy (odcinki 7-9) i Tom Bissell (odcinki 10-12).

Drugi i zarazem finałowy sezon serialu został już nakręcony i jest w postprodukcji. Choć nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, to prawdopodobnie zadebiutuje na Disney+ na początku 2025 roku. Możliwe, że zwiastun drugiego sezonu zadebiutuje jutro podczas trwania D23 Brasil.