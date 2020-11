M jak miłość: odcinek 1543 - co się wydarzy?

TVP

Nadchodzi kolejny odcinek M jak Miłość! Przypominamy, że cały serial można oglądać w TVP VOD. Odcinki są tam dostępne przed premierą w TVP. Najnowszy można obejrzeć w Strefie ABO, do której dostęp uzyskuje się po opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego lub wykupienie subskrypcji w cenie 9,99 zł za 30 dni użytkowania.

M jak miłość: odcinek 1543 - opis fabuły

Do Grabiny powraca po latach Jacek (kolega Marii jeszcze z podstawówki), który był jej pierwszą miłością. Kisielowa od razu ostrzega Artura, by zaczął na żonę uważać, bo przecież stara miłość nie rdzewieje.

Tymczasem Janek Morawski zostaje oddelegowany służbowo do Warszawy, co zdecydowanie nie podoba się jego narzeczonej. Leon od razu odzyskuje nadzieję i liczy na to, że pod nieobecność rywala w końcu zbliży się do Soni.

Związek Marzenki i Andrzejka przechodzi mały kryzys, bo... Kalinka zaczyna ząbkować.