Witold Pyrkosz wskrzeszony przez AI. Oto fragment nowego odcinka M jak Miłość

Witold Pyrkosz powróci do swojej roli z serialu M jak Miłość po raz ostatni. Aktor zmarł w 2017 roku, ale pojawi się na ekranie poprzez wygenerowanie go przy pomocy sztucznej inteligencji.
Tomasz Hudyga
Tagi:  witold pyrkosz 
m jak miłość AI
fot. MTL Maxfilm/ Materiały prasowe
Z okazji 25-lecia emisji M jak miłość Telewizja Polska przygotowała specjalny, jubileuszowy odcinek. Produkcja jest wyjątkowa nie tylko ze względu na fabułę, która podsumuje niektóre wątki — dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji na ekranie ponownie pojawił się Witold Pyrkosz, niezapomniany odtwórca roli Lucjana Mostowiaka. Fragment o którym mowa, można zobaczyć poniżej:

M jak Miłość - fragment

Wedle opisu fabuły nowego odcinka M jak Miłość, Piotr Zduński powraca do rodzinnej miejscowości, Grabina, przywożąc ze sobą nie tylko bliskich, lecz także tajemnicę skrywaną przez 25 lat. Nocne spotkanie staje się również przełomowe dla Natalii i Adama, których relacja zyska nowy wymiar. Tymczasem Paweł i Franka wraz z synkiem rozpoczynają nowy rozdział życia, podejmując się budowy wymarzonego domu, jednak nie wszystko potoczy się zgodnie z planem — na młodą rodzinę czekają będą poważne próby i komplikacje.

Ważnym momentem odcinka jest odnalezienie pewnej wiadomości podczas robienia porządków przez Barbarę Mostowiak. Kobieta natrafi na dawno zaginiony list od Lucjana, a jego słowa poruszą wszystkich członków rodziny, symbolicznie zamykając pewien etap historii Mostowiaków.

TVP uzasadniło powrót Witolda Pyrkosza na ekran dzięki technologii AI stwierdzeniem, że to „niezwykły hołd dla aktora, który na zawsze pozostanie sercem rodziny z Grabiny”. 

Źródło: wirtualnemedia.pl

