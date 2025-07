M3GAN 2.0 już online. Horror akcji debiutuje w VOD

foto. materiały prasowe

Od czerwcowej premiery M3GAN 2.0, minęły nieco ponad dwa tygodnie, a specyficzny horror akcji doczekał się już premiery w streamingu. Film w reżyserii Gerarda Johnstone'a mógł się pochwalić bardzo dobrymi ocenami od publiczności - aż 82% pozytywnych opinii - ale nie przypadł tak do gustu krytykom, którzy wystawili "zgniłą" ocenę na poziomie 58%. M3GAN 2.0 miało budżet oscylujący w granicach 15-25 milionów dolarów, co przy wyniku 36 mln dolarów z globalnego box office musi zostać uznane za niewielką, ale jednak porażkę. Możliwe jednak, że streaming pozwoli tej produkcji nabrać popularności i skłonić więcej osób do obejrzenia z domowego zacisza.

Wersje 4K i Blu-ray mają zadebiutować w sprzedaży 23 września 2025 roku. Przy kupnie filmu, a nie wypożyczeniu, dostępna będzie także dodatkowa zawartość, czyli aż 30 minut usuniętych scen i innych materiałów. Ta wersja filmu nie dostała oficjalnej kategorii wiekowej, ale można przewidywać, że jest przewidziana wyłącznie dla osób dorosłych.

Na razie nic nie wiadomo o polskiej premierze horroru w VOD.

M3GAN 2.0 - opis fabuły

Dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części, ktoś stworzył robota o nazwie Amelia na podobieństwo M3GAN. Jest śmiertelnie niebezpieczny i zaczął buntować się przeciwko swoim twórcom. W związku z tym pada decyzja, by Gemma wraz ze swoją ekipą odbudowała i ulepszyła M3GAN, by pokonała zagrożenie (co może pójść nie tak?).