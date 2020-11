Ma Rainey: Matka bluesa - Chadwick Boseman w ostatniej roli. Pierwsze opinie krytyków

Netflix

Ma Rainey: Matka bluesa to nowy film Netflixa oparty na nagrodzonej Pulitzerem sztuce Augusta Wilsona. Akcja dzieje się w roku 1927. Podczas sesji nagraniowej narastają napięcia pomiędzy piosenkarką Ma Rainey, ambitnym trębaczem z jej zespołu oraz białymi managerami, którzy za wszelką cenę chcą kontrolować poczynania legendarnej „Matki bluesa”.

W sieci pojawiły się reakcje na film w reżyserii George'a C. Wolfe'a. Pierwsi recenzenci w Stanach Zjednoczonych otrzymali dostęp do filmu i podzielili się swoimi opiniami między innymi na Twitterze. Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się po spojrzeniu na wpisy krytyków jest częste zwracanie uwagi nie na zalety filmu, ale na ostatnią rolę Chadwicka Bosemana. Przypomnijmy, że Netflix zgłosił Violę Davis oraz Bosemana do ubiegania się o nominacje do Oscara w kategorii odpowiednio: najlepsza aktorka pierwszoplanowa i najlepszy aktor pierwszoplanowy.

Netflix

Opinie krytyków w większości zwracają uwagę, że jest to najlepsza rola w karierze Bosemana. Jest energetyczny, ekspresyjny i niesamowicie prezentuje się na ekranie. Chwalony jest sam film, który świetnie wypada w warstwie dialogowej i montażowej. Pozostali aktorzy również dali z siebie wszystko i wielu krytyków jest zdania, że będzie to jeden z faworytów do najważniejszych nagród w tym roku.

W rolach głównych występują: Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo, Michael Potts, Glynn Turman, Dusan Brown i Taylour Paige.

Zobacz także:

Ma Rainey: Matka bluesa - premiera filmu na platformie Netflix 18 grudnia.