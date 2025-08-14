Reklama
placeholder

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

Maciej Musiał, znany z takich produkcji jak Rodzinka.pl, Mój biegun i 1899, zagra główną rolę w filmie Kraina Snów. Będzie to pełnometrażowa animacja, w której sny 12-letniego chłopca ożyją – niestety, koszmary również. Plany są ambitne, zobaczcie sami.
Reklama
placeholder

Maciej Musiał, znany z takich produkcji jak Rodzinka.pl, Mój biegun i 1899, zagra główną rolę w filmie Kraina Snów. Będzie to pełnometrażowa animacja, w której sny 12-letniego chłopca ożyją – niestety, koszmary również. Plany są ambitne, zobaczcie sami.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Kraina snów 
maciej musiał
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Kraina snów 
maciej musiał
Maciej Musiał D. Szulc
Reklama

Według informacji prasowej Kraina Snów z Maciejem Musiałem w roli głównej jest tworzona z myślą o międzynarodowej dystrybucji, z angielską wersją językową jako podstawową. W obsadzie mają znaleźć się nie tylko polscy aktorzy, ale również zza granicy. Co więcej, już teraz twórcy planują kontynuację w postaci serialu, więc muszą zakładać jej sukces. 

Kraina snów - fabuła, reżyseria, no i Maciej Musiał!

Fabuła opowiada o 12-letnim Jacku, który odkrywa, że jego sny stają się rzeczywistością. Bohater przypadkiem przywołuje mrocznego Vagapulgę i będzie musiał wraz z pomocą przyjaciół obronić przed nim miasteczko. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, główną rolę zagra znany polski aktor Maciej Musiał. Na razie to jedyny członek obsady, którego ujawniono.

Twórcą nadchodzącej Krainy snów jest Daniel Markowicz, znany z takich tytułów jak Operacja: Soulcatcher, Plan lekcji, Bartkowiak czy Diablo. Wyścig o wszystko. Trzeba przyznać, że animacja o sile przyjaźni to coś nowego w jego portfolio. 

W Krainie Snów udowadniamy, że polska wyobraźnia nie zna granic. To film, który zabierze widzów w podróż tam, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a każdy koszmar można pokonać siłą przyjaźni – zapowiada Daniel Markowicz.

nullFot. Materiały prasowe

Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się do Krainy Snów z Maciejem Musiałem, gdy odbędzie się premiera filmu. Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło: Informacja prasowa

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

3,7

2023
Operacja: Soulcatcher
Oglądaj TERAZ Operacja: Soulcatcher Przygodowy

5,0

2022
Plan lekcji
Oglądaj TERAZ Plan lekcji Kryminał

5,1

2021
Oglądaj TERAZ Bartkowiak Kryminał

4,0

2019
Diablo. Wyścig o wszystko
Oglądaj TERAZ Diablo. Wyścig o wszystko Akcja
Powiązane osoby

Daniel Markowicz

Daniel Markowicz image

Maciej Musiał

Maciej Musiał image

Najnowsze

1 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

2 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

3 Lepiej późno niż wcale
-

Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

4 Obcy: Ziemia
-

Co wiemy o rządzących światem korporacjach z Obcy: Ziemia? Oto najważniejsze z nich

5 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Dlaczego Obcy: Ziemia wprowadził inne potwory? Nowe zapowiedzi sezonu

6 Jedna bitwa po drugiej
-

Leonardo DiCaprio musiał zrezygnować z filmu. Tej roli żałuje najbardziej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV