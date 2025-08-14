Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów
Maciej Musiał, znany z takich produkcji jak Rodzinka.pl, Mój biegun i 1899, zagra główną rolę w filmie Kraina Snów. Będzie to pełnometrażowa animacja, w której sny 12-letniego chłopca ożyją – niestety, koszmary również. Plany są ambitne, zobaczcie sami.
Maciej Musiał, znany z takich produkcji jak Rodzinka.pl, Mój biegun i 1899, zagra główną rolę w filmie Kraina Snów. Będzie to pełnometrażowa animacja, w której sny 12-letniego chłopca ożyją – niestety, koszmary również. Plany są ambitne, zobaczcie sami.
Według informacji prasowej Kraina Snów z Maciejem Musiałem w roli głównej jest tworzona z myślą o międzynarodowej dystrybucji, z angielską wersją językową jako podstawową. W obsadzie mają znaleźć się nie tylko polscy aktorzy, ale również zza granicy. Co więcej, już teraz twórcy planują kontynuację w postaci serialu, więc muszą zakładać jej sukces.
Kraina snów - fabuła, reżyseria, no i Maciej Musiał!
Fabuła opowiada o 12-letnim Jacku, który odkrywa, że jego sny stają się rzeczywistością. Bohater przypadkiem przywołuje mrocznego Vagapulgę i będzie musiał wraz z pomocą przyjaciół obronić przed nim miasteczko. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, główną rolę zagra znany polski aktor Maciej Musiał. Na razie to jedyny członek obsady, którego ujawniono.
Twórcą nadchodzącej Krainy snów jest Daniel Markowicz, znany z takich tytułów jak Operacja: Soulcatcher, Plan lekcji, Bartkowiak czy Diablo. Wyścig o wszystko. Trzeba przyznać, że animacja o sile przyjaźni to coś nowego w jego portfolio.
Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się do Krainy Snów z Maciejem Musiałem, gdy odbędzie się premiera filmu. Czekamy na Wasze komentarze!
Źródło: Informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1951, kończy 74 lat