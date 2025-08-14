Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

D. Szulc

Według informacji prasowej Kraina Snów z Maciejem Musiałem w roli głównej jest tworzona z myślą o międzynarodowej dystrybucji, z angielską wersją językową jako podstawową. W obsadzie mają znaleźć się nie tylko polscy aktorzy, ale również zza granicy. Co więcej, już teraz twórcy planują kontynuację w postaci serialu, więc muszą zakładać jej sukces.

Kraina snów - fabuła, reżyseria, no i Maciej Musiał!

Fabuła opowiada o 12-letnim Jacku, który odkrywa, że jego sny stają się rzeczywistością. Bohater przypadkiem przywołuje mrocznego Vagapulgę i będzie musiał wraz z pomocą przyjaciół obronić przed nim miasteczko. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, główną rolę zagra znany polski aktor Maciej Musiał. Na razie to jedyny członek obsady, którego ujawniono.

Twórcą nadchodzącej Krainy snów jest Daniel Markowicz, znany z takich tytułów jak Operacja: Soulcatcher, Plan lekcji, Bartkowiak czy Diablo. Wyścig o wszystko. Trzeba przyznać, że animacja o sile przyjaźni to coś nowego w jego portfolio.

W Krainie Snów udowadniamy, że polska wyobraźnia nie zna granic. To film, który zabierze widzów w podróż tam, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a każdy koszmar można pokonać siłą przyjaźni – zapowiada Daniel Markowicz.

