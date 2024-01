Madame Web - Dakota Johnson o pracy nad filmem: "Absolutnie psychotyczne"

Dakota Johnson jeszcze nigdy nie pracowała nad filmem, który wymaga użycia CGI w znacznej ilości. Produkcja Marvela, osadzona w uniwersum Spider-Mana, zdecydowanie wymaga takich efektów. Dlatego też Madame Web była dla aktorki wręcz abstrakcyjnym doświadczeniem. Johnson podzieliła się swoimi wrażeniami w wywiadzie dla Entertainment Weekly.

Największym wyzwaniem były dla aktorki sceny, w których musiała występować przed blue screenem. Przyznała, że nigdy wcześniej nie pracowała w takich warunkach.

- Kiedy dzieją się nieprawdziwe eksplozje, ktoś krzyczy "Eksplozja!", a ty musisz udawać, że to naprawdę się stało. Dla mnie to było absolutnie psychotyczne. Pomyślałam, że nie wiem, czy to w ogóle będzie dobre! "Mam nadzieję, że zrobiłam niezłą robotę!" Ale ufałam [, reżyserce filmu - red.]. Ona tak ciężko pracuje i nie spuściła oka od tego filmu, odkąd tylko zaczęliśmy nad nim pracować.