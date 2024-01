Wiemy, co łączy Madame Web i Jessicę Jones. Czy film będzie częścią większego uniwersum?

fot. materiały prasowe

Reklama

Opublikowano dwa nowe plakaty reklamujące Madame Web, zapowiadające premierę filmu na ekranach IMAX i 4DX. Możecie zobaczyć je poniżej. Poza tym S.J. Clarkson, reżyserka produkcji, zdradziła co łączy główną bohaterkę z Jessicą Jones Marvela, a były pracownik Sony powiedział, co sądzi o roli filmu we większym uniwersum.

Co łączy Madame Web i Jessicę Jones?

S.J. Clarkson w przeszłości pracowała nad takimi projektami jak Orange is the New Black, Bates Motel, The Defenders i Jessica Jones. Jeśli chodzi o ostatni z nich, artystka zdradziła, w jaki sposób główna bohaterka przypomina Madame Web.

Jeśli chodzi o Jessicę Jones, to miała PTSD. Świadomość tego była w pewnym sensie jej sukcesem. Myślę, że to samo można powiedzieć o Madame Web.

Madame Web - nowe plakaty

Pierwsze 2 slajdy to nowe plakaty.

Madame Web

Czy Madame Web będzie częścią większego uniwersum?

Jak donosi Variety, Jeff Gomez - producent wykonawczy zajmujący się transmediami w Starlight Runner, który wcześniej pracował dla Sony w roli konsultanta ds. fabuły - także miał coś do powiedzenia na temat Madame Web.

Mogą mieć pewne wątpliwości, czy podkreślać wzajemne powiązania pomiędzy swoimi filmami. Rozmawiali na ten temat już wcześniej i nie wyszło.

Celem zrobienia tego filmu - jak sądzę - byłoby zasadniczo zbudowanie superautostrady między wszechświatami.

Prawdopodobnie więc Sony po prostu nie będzie chciało zbyt afiszować się tym, jak filmy są ze sobą powiązane, szczególnie w świetle ostatnich porażek Marvela czy DC.