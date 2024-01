Madame Web - nowy klip ujawnia postanowienia noworoczne Dakoty Johnson i Sydney Sweeney

fot. materiały prasowe

1 stycznia często wiąże się z postanowieniami noworocznymi. Obsada najnowszego filmu Sony, Madame Web, ma już plany na nadchodzące miesiące. Aktorki podzieliły się swoimi nadziejami na Nowy Rok w klipie promocyjnym. Czego sobie życzą? Zobaczcie sami.

Madame Web - klip promocyjny

Madame Web - fabuła, obsada

Cassandra Webb (Dakota Johnson) jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

Oprócz Johnson, w rolach drugoplanowych zobaczymy Sydney Sweeney, Isabelę Merced oraz Celeste O'Connor.

Madame Web - premiera kinowa już 16 lutego.