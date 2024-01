Echo - Marvel podkreśla sceny przemocy ocenzurowanym spotem. To będzie brutalne

fot. materiały prasowe

Marvel Studios oraz Disney+ opublikowali na Instagramie nowy spot serialu Echo. Jest on o tyle specyficzny, że jest specjalnie przez nich ocenzurowany. Na ekranie widzimy tytułowy czarny charakter podczas walki ze zbirami, z którymi brutalnie się rozprawia. Gdy jest scena przemocy, wówczas pojawia się cenzura z napisem "sensitive content", co w skrócie oznacza sugestię, że to treść nieodpowiednia dla nieletnich widzów.

Echo - spot

Przypomnijmy, że Echo jest pierwszym projektem MCU z najwyższą możliwością kategorią wiekową TV-Ma z uwagi na obrazowe sceny przemocy. To taka sama kategoria, jaką miał między innymi serialowy hit Daredevil. Do tego jest to pierwszy serial MCU wydany pod szyldem Marvel Spotlight, w którym znajdą się projekt, które fabularnie nie będą związane z głównym wątkiem Sagi Multiwersum.

Echo - fabuła, obsada

Serial podąża za tytułową bohaterką (Alaqua Cox), która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i ponownie połączyć się ze swoimi korzeniami rdzennych mieszkańców Ameryki, aby iść naprzód.

Oprócz Cox, do obsady należą Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs i Zahn McClarnon. Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą Echo.

Echo

Echo jest też eksperymentem pod kątem dystrybucji serialu. Po pierwszy produkcja MCU pojawi się w całości w dzień premiery, czyli 9 stycznia będziemy mogli obejrzeć od razu 5 odcinków.