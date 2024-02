Madame Web - dlaczego Kobiety-Pająki nie dostały genezy? Reżyserka tłumaczy

fot. Columbia Pictures

W filmie Madame Web poznajemy wcześniejsze wersje różnych wersji Spider-Woman. Są tutaj Julia Cornwall (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) oraz Mattie Franklin (Celeste O'Connor). Na ekranie widzimy je także w swoich kostiumach superbohaterek, ale ich genezy postaci nie zostały poruszone. Dlaczego?

Madame Web bez genez postaci

Na to pytanie odpowiada reżyserka S.J. Clarkson w rozmowie z ComicBook.com. Jako że film jest o tytułowej postaci to ona była ich priorytetem, więc - jak mówi - nie chcieli być chciwi, by od razu pokazać na ekranie cztery genezy bohaterek.

- Uważam, że genezy tych dziewczyn dostały sugestię w postaci ducha tego, kim one są. Chcieliśmy utrzymać wierność komiksom, czerpać z nich i na ich podstawie pokazać, jakie to są osoby. W tym jednak jest więcej historii do opowiedzenia, niż można to zrobić w jednym filmie.

Madame Web miała premierę w kinach na świecie oraz w Polsce dnia 16 lutego 2024 roku. Tytułową rolę postaci ze świata Spider-Mana gra Dakota Johnson. Jest to film Sony Pictures, który nie należy do MCU.