Madame Web - dziś premiera w kinach. Co trzeba wiedzieć?

S.J. Clarkson wyreżyserowała historię Madame Web, aka Cassandry Webb, jednej z najbardziej enigmatycznych postaci, jakie kiedykolwiek powstały w uniwersum Marvela. W roli tytułowej zobaczymy Dakotę Johnson, a na ekranie będą jej towarzyszyć trzy znakomite aktorki - Sydney Sweeney, Isabela Merced oraz Celeste O'Connor. Produkcję Sony Pictures można oglądać już od dzisiaj, tj. 16 lutego 2024. Film w kinach jest dostępny w oryginale oraz z polskim dubbingiem.

Madame Web - zwiastun

Madame Web - fabuła, obsada

Akcja filmu rozgrywa się w 2003 roku. Cassandra Webb (Johnson) jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

W filmie zagrali Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps i Adam Scott.

Madame Web - produkcja, budżet

S.J. Clarkson (Dexter, Sukcesja, Jessica Jones) zajęła się reżyserią filmu, a także napisała scenariusz we współpracy z Claire Parker. Producentem Madame Web jest Lorenzo di Bonaventura. Funkcje producenta wykonawczego sprawowali Parker oraz Adam Merims.

Budżet filmu wyniósł 80 milionów dolarów.

Madame Web - film dostępny w polskich kinach od 16 lutego 2024.