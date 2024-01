Madame Web - nowe wideo promocyjne i plakat. Zdjęcie superbohaterek w kostiumach!

fot. materiały prasowe

Reklama

Madame Web to nadchodzące widowisko wyprodukowane przez Sony, które należy do uniwersum postaci komiksowych powiązanych ze Spider-Manem, takich jak Venom, Morbius czy Kraven, którego solowa produkcja również ma się pojawić w tym roku. W sieci pojawiło się nowe wideo promocyjne, a także baner z lepszym widokiem na głównych bohaterów w filmie. W ramach przypomnienia w obsadzie znajduje się: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Emma Roberts i Adam Scott.

W galerii znajdziecie z kolei nowe zdjęcie superbohaterek w swoich pajęczych kostiumach.

Madame Web - wideo promocyjne

Madame Web - nowy plakat

fot. Sony Pictures

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

W oficjalnym opisie czytamy, że zmieniając gatunek z typowego dla komiksowego kina, Madam Web ma opowiedzieć samodzielną genezę jednej z najbardziej enigmatycznych postaci z komiksów Marvela. Studio zapowiada, że to thriller pełny suspensu.

Madame Web - premiera tylko w kinach odbędzie się 16 lutego 2024 roku.

Madame Web - zdjęcia