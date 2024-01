Thor 5 skupi się na nordyckiej mitologii? Nowy przeciek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Plotka o filmie Thor 5 wychodzi od Cosmic Circus, których doniesienia nieraz się sprawdzały. Nadal jednak jest to nieoficjalne, więc traktujcie to z dystansem.

Thor 5 - nordycka mitologia w centrum

Według źródeł portal wstępne pomysły czerpią z nordyckiej mitologii. Chcą, aby jedną z ważnych lokacji w fabule była Walhalla, czyli miejsce, do którego trafiają zmarli związani z tym światem. W scenie po napisach filmu Thor: miłość i grom potwierdzono, że ta lokacja istnieje w MCU. To w niej Jane (Natalie Portman) po śmierci tam trafiła, a przywitał ją zmarły wcześniej Heimdall (Idris Elba).

Portal też spekuluje w ciekawym kierunku. Zastanawiają się, czy jeśli Walhalla istnieje poza multiwersum, czy to oznacza, że trafiają do niej warianty wszystkich postaci związanych z nordycką mitologię, które żyją w wieloświecie Marvela. Na razie nie ma odpowiedzi, czy to jest coś, co będzie rozważane w fabule.

Wiemy niewiele o filmie poza tym, że Taika Waititi, reżyser poprzednich dwóch części, na pewno nie powróci za kamerą. Trwają wstępne prace, więc jeszcze minie sporo czasu, zanim ten projekt ujrzy światło dzienne.