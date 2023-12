Madame Web - pierwsze plakaty. Gwiazdorska obsada zaplątana w sieć

fot. materiały prasowe

Madame Web to kolejny projekt Sony Pictures, który przedstawi kilka nowych superbohaterek związanych w komiksach z postacią Spider-Mana. Film nie jest połączony z Kinowym Uniwersum Marvela, chociaż ze względu na to jak fundamentalne dla postaci Madame Web jest jej połączenie z multiwersum, to pewne nawiązania mają szansę się pojawić. Lorenzo di Bonaventura, producent filmu, obiecywał zmianę tonu względem poprzednich produkcji z komiksowego uniwersum Sony - jego zdaniem Madame Web będzie się znacznie różnić od Venoma czy Morbiusa, a produkcji z Dakotą Johnson w roli głównej bliżej do thrillera niż typowego superbohaterskiego akcyjniaka.

Na platformie X (wcześniej Twitter) pojawiły się pierwsze plakaty nadchodzącego widowiska komiksowego.

First posters for 'MADAME WEB'. In theaters on February 14.

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Webb jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

W oficjalnym opisie czytamy, że zmieniając gatunek z typowego dla komiksowego kina, Madame Web ma opowiedzieć samodzielną genezę jednej z najbardziej enigmatycznych postaci z komiksów Marvela. Studio zapowiada, że to thriller pełny suspensu.

Madame Web - premiera tylko w kinach odbędzie się 16 lutego 2024 roku.

