Madame Web - Sydney Sweeney zagra Spider-Woman? Plotka rozpala wyobraźnię

Fot. Materiały prasowe

Pojawiło się nowe doniesienie dotyczące Madame Web, nowego filmu Sony Pictures. Według plotki Sydney Sweeney, gwiazda Euforii, zagra w produkcji Julię Carpenter, czyli jedną z wersji Spider-Woman. Co wiemy?

Julia Carpenter zadebiutowała w komiksie Secret Wars z 1984 roku. Była obiektem eksperymentu, podczas którego wstrzyknięto jej mieszankę jadu pająka i ekstrakt z egzotycznej rośliny. W ten sposób zdobyła swoje niezwykłe umiejętności, przypominające moce Spider-Mana.

Madame Web - Sydney Sweeney zagra Spider-Woman?

Informację o tym, że Sydney Sweeney zagra Spider-Woman w Madame Web, podzielił się znany insider, Jeff Sneider. W The Hot Mic zdradził, że aktorka zagra "drugą" Spider-Woman, znaną jako Julia Carpenter.

Warto pamiętać, że po raz pierwszy taką informację podało The Cosmic Circus w sierpniu 2022 roku. To więc nie pierwszy raz, gdy osoby z branży rozrywkowej wskazują na taką rolę Sydney Sweeney. Sony Pictures do tej pory jednak nic nie potwierdziło.

Madame Web - fabuła, obsada i data premiery

Przypominamy, że Madame Web to film z uniwersum Spider-Mana Sony. W produkcji oprócz Sydney Sweeney zagrają też Dakota Johnson, Emma Roberts, Isabel Merced i Adam Scott. Jeśli chodzi o fabułę, widowisko przedstawi origin tytułowej bohaterki, która ma niezwykłe zdolności parapsychiczne.

Madame Web trafi do kin 16 lutego 2024 roku.

