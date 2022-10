Madame Web - gwiazda Euforii w filmie ze świata Spider-Mana: ruda i w okularach. Nie przypomina już Cassie

Fot. Materiały prasowe/Paulina Guz

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu Madame Web od Sony. Jest na nich Sydney Sweeney, znana z roli Cassie, w którą wcieliła się w popularnym serialu Euforia. Aktorka przeszła prawdziwą metamorfozę do filmu z uniwersum Spider-Mana: ma rude włosy i okulary.

Widzieliśmy już wiele genialnych wcieleń Pajączka. W Spider-Man: No Way Home mogliśmy nawet zobaczyć trójkę z nich razem na jednym ekranie. Jednak nowy film Sony, Madame Web, pokaże nam zupełnie nowe zakątki uniwersum, a także bohaterki, znane do tej pory głównie z komiksów.

Madame Web - zdjęcia z planu

Zdjęcia Sydney Sweeney z Madame Web zostały opublikowane przez konto @DakotaJBRA na Twitterze. Na fotografiach towarzyszą jej także aktorki Celeste O'Connor i Isabela Merced.

Madame Web - w kogo wcieli się Sydney Sweeney?

Postać Sydney Sweeney nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez Sony, jednak krążą spekulacje, że wcieli się w Julię Carpenter - drugą Spider-Woman i drugą Madame Web. Po opublikowaniu powyższych zdjęć niektórzy fani stwierdzili jednak, że przypomina im Gwen Stacy.

Madame Web - kiedy premiera?

Madame Web ma zadebiutować w 2024 roku, a Sony do tej pory nie zdradził nic na temat fabuły. Pokazane wyżej zdjęcia mogą jednak sugerować, że akcja filmu będzie osadzona na początku 2000 roku, biorąc pod uwagę charakteryzacje aktorów. Czyli w czasach, które są najbliżej trylogii Spider-Mana, w której grał Tobey Maguire.

W obsadzie są: Dakota Johnson w głównej roli, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Emma Roberts i Isabela Merced.