Madame Web - nowe zdjęcie z planu. Bohaterka uzyskała supermoce od pająka?

materiały prasowe

Madame Web to kolejny film z uniwersum tworzonego przez Sony wokół postaci ze świata Spider-Mana. Reżyserem produkcji jest S.J. Clarkson. W głównej rolu występuje Dakota Johnson. Ponadto w obsadzie znajdują się Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott, Emma Roberts, Mike Epps i Zosia Mamet.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Jednak wcześniejsze zdjęcia z planu mogą sugerować, że akcja filmu będzie osadzona na początku 2000 roku, biorąc pod uwagę charakteryzacje aktorów.

W komiksach Marvela Madame Web jest zwykle przedstawiana jako starsza, niewidoma kobieta o mocach telepatycznych. Choroba, która zaatakowała jej układ nerwowy sprawiła, że musi cały czas być podłączona do fotela podtrzymującego życie. Możliwe, że w filmie będziemy mieć do czynienia z genezą bohaterki. To sugeruje zdjęcie klapsa, które udostępnił na swoim Instagramie operator Duane Charles Manwiller. Widzimy na nim grafikę z produkcji drugiego planu reżyserowanego przez Darrina Prescotta. Znajduje się na niej logo oraz pająk z cieniem w kształcie postaci granej przez Johnson. Fani uważają, że może to oznaczać, że Cassandra Webb uzyskała supermoce od radioaktywnego pająka, podobnie jak to było ze Spider-Manem.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ᗪᑌᗩᑎE ᑕᕼᗩᖇᒪEᔕ ᗰᗩᑎᗯIᒪᒪEᖇ (@duane_charles_manwiller)

Madame Web - premiera filmu w USA 16 lutego 2024 roku.