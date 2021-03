MaddAddam - Hulu stworzy serial na podstawie trylogii autorki Opowieści podręcznej

materiały prasowe

Hulu szykuje kolejną adaptację powieści Margaret Atwood. Tym razem chodzi o trylogię MaddAddam. Michael Lesslie napisze scenariusz pilotowego odcinka produkcji. Lesslie był wcześniej głównym scenarzystą serialu AMC Mała doboszka. Był rónwież zaangażowany w reboot Battlestar Galactica, jednak z tym projektem nie jest już związany.

W centrum trylogii są wydarzenia, które doprowadziły do ​​niemal całkowitego zniszczenia ludzkości i cywilizacji przez złośliwą pandemię stworzoną przez bioinżynierię. Katalizatorem tego wszystkiego jest Crake, genialny i skomplikowany młody człowiek, tak zaniepokojony niesprawiedliwością świata, że ​​spędza swoje młode życie na rozwijaniu wirusa, który zniszczy ludzi i zastąpi nas nowym gatunkiem. Seria poświęcona jest nie tylko wydarzeniom, które doprowadziły do ​​tego wielkiego momentu, który w książkach określa się mianem „bezwodnej powodzi”, ale także temu, co stanie się później, w tym kto i co odziedziczy ziemię.

fot. Sophie Giraud/Hulu

Lesslie jest producentem wykonawczym serialu wraz z Atwood. Projekt zostanie wyprodukowany przez Paramount Television Studios i Anonymous Content.