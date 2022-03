Mads Voorten powróci. Nowe fantasy Marcina Mortki jeszcze w marcu

SQN

Mads Voorten to bohater dwóch powieści fantasy powstałych około dekady temu: Martwego Jeziora i Drugiej Burzy. Po latach Marcin Mortka powraca do tej postaci, opisując w powieści Mroźny szlak jego dalsze przygody. Jednocześnie książka ta otwiera cykl Straceńcy Madsa Voortena.

W Mroźnym szlaku Mads Voorten zostaje zmuszony do porzucenia powstańczej armii i spłacenia dawnego długu. W tym celu udaje się do mroźnej krainy, gdzie napotka liczne nowe wyzwania, ale odezwą się także echa przeszłości.

Mroźny szlak ukaże się nakładem wydawnictwa SQN 23 marca.

Oto okładka i opis Mroźnego szlaku:

SQN

Ten świat właśnie się kończy.

Nikt nie wie, jak będzie wyglądał nowy.

W czasie, gdy ciemiężone od stulecia narody Rozkrzyczanych Krain chwyciły za broń i wydały wojnę swym oprawcom, Mads Voorten, daleko od linii frontu, przemierza mroźne guchoborskie góry. Uwikłany w krasnoludzką intrygę, zmaga się z niebezpieczeństwami, by przyjść z pomocą swej kompanii, do której należą między innymi niewidomy uzdrowiciel, zagubiony w ludzkim świecie elf i prostoduszny telepata. Równolegle musi sobie poukładać stosunki z niezmiernie osobliwą smoczycą.

Mads Voorten jeszcze nie wie, że przyjdzie mu dokonać niezwykłych czynów, z których każdy wpłynie na losy wojny.

Nie wie, że czekają go szaleńcze szarże i zaciekłe boje, a także spotkania z dawnymi przyjaciółmi i nieoczekiwane sojusze.

Nie wie, że znów stanie się płomieniem powstania.